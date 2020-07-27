Україна має право вимагати повернення Росії в СЦКК, - представник ОРДЛО

Фото: Сергій Гармаш (RFE RL)

За його словами, це право розуміють західні партнери

Україна має повне право вимагати повернення представників Росії в Спільний центр щодо контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) після того, як бойовики порушили режим повного припинення вогню в перший же день.

Про це заявив у Facebook журналіст і представник ОРДЛО в Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш.

"Ніхто і не думав, що це перемир'я буде дійсно остаточним і всеосяжним. Але щоб так скоро... Думаю, його долю вирішив пропозицію нашого президента підписати його на рівні глав Нормандської четвірки. Росія зробить все, щоб не визнати стороною конфлікту і не брати на себе відповідальність за війну на Донбасі...

Зате тепер в України є повне право, ясна західним партнерам, вимагати повернення представників Росії в СЦКК. Саме та сторона, якій (Володимир, - ред) Путін так наполегливо намагається надати суб'єктність, не здатна нести відповідальність за свої слова і дії, то хтось же повинен відповідати за них. Напевно, той, хто їм платить", - вважає Гармаш.

СЦКК - група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, в яку входять представники української та російської сторін.

Центр розпочав роботу 26 вересня 2014 року в місті Соледар Донецької області. З квітня 2015 українська і російська сторони почали вести окремі журнали випадків порушення режиму припинення вогню

Наприкінці вересня 2014 повідомлялося, що в робочу групу СЦКК, крім українського представництва, увійшли 75 військовослужбовців ЗС РФ.

У грудні 2017 року всі 75 російських офіцерів, які входили до складу російської сторони СЦКК, виїхали з України та повернулися в РФ, що було офіційно підтверджено ОБСЄ та Державною прикордонною службою України.

Нагадаємо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі; українська сторона розраховує, що це стане першим кроком на шляху до політичного врегулювання ситуації.

Водночас у президента Росії Володимира Путіна заявили, що не можуть гарантувати дотримання перемир'я на Донбасі, і назвали причину.

Так, перемир'я фактично не почалося - сьогодні штаб ООС заявив про двох порушення режиму припинення вогню на Донбасі.