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Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - ООС

Донбас, Понеділок 27 липня 2020 08:59
Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - ООС
Фото: ООС (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Дотримання режиму "тиші" вступило в силу з 00:00 годин 27 липня 2020 року

Вчора, 26 липня, видано наказ командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. В ООС підтвердили, що він відповідає справжнім заходам, які були визначені Тристоронньою контактною групою.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Дотримання режиму "тиші" вступило в силу з 00:00 годин 27 липня 2020 року.

Відзначимо, в штабі ООС говорили, що бойовики на Донбасі використовують міни з метою зірвати встановлений з півночі 27 липня режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Нагадаємо, на Донбасі набула чинності угода про режим "тиші", яку узгодили в рамках Тристоронньої контактної групи.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 26 липня, озброєні формування Росії 13 раз порушували режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу поранено українського військового.

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