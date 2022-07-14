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Україна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для експорту зерна

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Київ, Четвер 14 липня 2022 00:52
Україна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для експорту зерна Фото: Андрій Єрмак, глава офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації в Чорному морі для безпечного експорту аграрної продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака в Telegram.

Він зазначив, що це дозволить забезпечити експорт українського зерна і забезпечити продовольчу безпеку мільйонам людей по всьому світу.

"За результатами зустрічі в (Стамбулі - ред.) сторони домовилися сформувати спільний координаційний центр під егідою ООН. Він буде розташований в Стамбулі. Його завданням буде здійснення спільного моніторингу та координації безпечної навігації в Чорному морі", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, вчора, 13 липня, в Стамбулі відбулися переговори України, Туреччини, ООН і Росії. На них обговорювалося відновлення експорту українського зерна морем.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна планує обговорити з ООН деталі створення "зернового коридору" найближчими днями.

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Агропромышленный комплекс Андрій Єрмак
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