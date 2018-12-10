Порошенко вимагає від МЗС завершити інвентаризацію договірно-правової бази з РФ

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив про необхідність подальшої перевірки договорів з РФ

Президент України Петро Порошенко вимагає від Міністерства закордонних справ (МЗС) завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби президента.

Так, коментуючи припинення дії договору про дружбу з Росією, Порошенко заявив про необхідність подальшої перевірки договірно-правової бази, яка існує між Україною та РФ.

"Від МЗС вимагаю завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з РФ. Будемо і надалі робити висновки про корисність тих чи інших угод", - заявив він.

Непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу. Інші складові цієї стратегії – це безвіз, Угода про Асоціацію з ЄС, Томос про створення Автокефальної незалежної української церкви, вихід з СНД, закріплення у Конституції курсу на вступ до ЄС і НАТО, створення потужної професійної патріотичної української армії, підтримка української мови. Від МЗС вимагаю завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з РФ. Будемо і надалі робити висновки про корисність тих чи інших угод. Так само вимагаю від Кабінету Міністрів термінових і дієвих кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки. Розраховую, що особливий статус та спеціальні функції дозволять такому органу достатньо ефективно виконувати покладені на нього завдання із захисту національних інтересів України. Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 10 грудня 2018 р.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 грудня Порошенко підписав закон про непродовження дії договору про дружбу з Росіїю. Відповідно до документу, термін дії договору припиняється 1 квітня 2019 року.

Крім того, Порошенко зазначив, що припинення дії договору є частиною стратегії України на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу. Частинами цієї стратегії Порошенко також вважає, зокрема, безвіз та томос для української церкви.