Закон про припинення договору про дружбу з Росією набув чинності

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Договір про дружбу припиняється після 20 років дії

Сьогодні, 12 грудня, набув чинності закон про припинення дії договору про дружбу з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст документу.

Згідно з законом, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією припиняється з 1 квітня 2019 року. Таким чином, договір про дружбу діяв протягом 20 років.

Зазначимо, документ підписали в 1997 році президент України Леонід Кучма і президент Росії Борис Єльцин. Він набув чинності 1 квітня 1999 року після обміну грамотами про ратифікацію в Москві. Сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність існуючих між ними на момент підписання договору кордонів.

Нагадаємо, після підписання закону про припинення дружби президент України Петро Порошенко назвав його "черговим свідченням розриву з колоніальним минулим".

Російська сторона розкритикувала документ, зазначивши, що з точки зору Кремля "це є проявом неповаги до свого власного народу та його інтересів". Також прийняття цього закону Москва назвала "необачним кроком".