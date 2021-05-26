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Україна готує санкції ще проти 11 російських акторів і співаків: список

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Київ, Середа 26 травня 2021 11:31
Україна готує санкції ще проти 11 російських акторів і співаків: список Фото: санкції проти акторів введуть за відвідування Криму (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна має намір ввести санкції за відвідування окупованого Криму ще проти 11 російських акторів і співаків. Відповідне розпорядження винесуть сьогодні на засідання Кабінету міністрів.

Документи опубліковано на урядовому порталі.

Повідомляється, що санкційний список поповнять російські актори Олексій Чадов, Олександр Петров, Володимир Вдовиченков, Жанна Еппле, Ольга Кабо, Дмитро Орлов, Євген Пронін, Євген Стичкін і Павло Трубінер. А також музиканти Ярослав Сумишевський та Анастасія Сланевська ("Слава").

Також повідомляється, що всі вони брали участь у публічних заходах у Криму або були на зйомках. Фігурантам списку заборонять в'їзд на територію України. Ці санкції ще має затвердити Рада національної безпеки і оборони.

Крім того, Україна попросить країни Євросоюзу, США і Канади ввести аналогічні санкції.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про продовження санкцій проти російських телеканалів НТВ, ВГТРК, ТНТ, "Звезда", "Перший канал" та інших.

Також повідомлялося, що українська прокуратура завела кримінальну справу за фактом поставок обладнання німецької компанії Siemens до окупованого Криму в обхід санкційної політики Євросоюзу.

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