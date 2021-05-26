Україна готує санкції ще проти 11 російських акторів і співаків: список

Україна має намір ввести санкції за відвідування окупованого Криму ще проти 11 російських акторів і співаків. Відповідне розпорядження винесуть сьогодні на засідання Кабінету міністрів.

Повідомляється, що санкційний список поповнять російські актори Олексій Чадов, Олександр Петров, Володимир Вдовиченков, Жанна Еппле, Ольга Кабо, Дмитро Орлов, Євген Пронін, Євген Стичкін і Павло Трубінер. А також музиканти Ярослав Сумишевський та Анастасія Сланевська ("Слава").

Також повідомляється, що всі вони брали участь у публічних заходах у Криму або були на зйомках. Фігурантам списку заборонять в'їзд на територію України. Ці санкції ще має затвердити Рада національної безпеки і оборони.

Крім того, Україна попросить країни Євросоюзу, США і Канади ввести аналогічні санкції.