Україна завела справу через поставки обладнання Siemens до Криму

Фото: на станціях в Криму працює обладнання Siemens (siemens.com)

Українська прокуратура завела кримінальну справу за фактом поставок обладнання німецької компанії Siemens до окупованого Криму. Поставки здійснювалися в обхід санкцій Європейського союзу.

Про це в Telegram повідомила прокуратура АР Крим і Севастополя.

Повідомляється, що розпочато провадження за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію обладнання для функціонування водних споруд, виробництва європейських компаній Siemens AG і Grundfos AG. Справу заведено за ч.1 ст. 332-1 КК України - порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію. Цей злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років. "Зазначені протиправні дії були вчинені з використанням суб'єктів господарювання Російської Федерації та в обхід санкційних заборон Європейського союзу", - йдеться в повідомленні. Слідство вестиме Служба безпеки України.