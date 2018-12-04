Могеріні заявила про спільні інтереси Європи і США у протистоянні Росії

Фото: Федеріка Могеріні (European External Action Service)

Представник ЄС назвала чергову агресію РФ проти України наслідком порушення принципів мирного співіснування

Європа й Сполучені Штати мають спільні інтереси у протистоянні викликам із боку Росії, зокрема щодо агресії проти України. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Представник Європейського союзу закликала зберегти цю єдність.

"Цими тижнями ми побачили, що маємо спільний інтерес у тому, щоб дати відповідь на порушення Росією територіальної цілісності України - тільки разом Європа і Америка можуть протистояти викликам, які створює Росія і на європейській землі, і деінде", - заявила Могеріні під час виступу у Гарвардській школі наук і міжнародних справ у Кембриджі (США).

Вона підкреслила, згадавши незаконну анексію Криму Росією, що країни ЄС не можуть почуватися в безпеці, коли кордони змінюються за допомогою воєнної сили.

"Від часу незаконної анексії Криму ми разом постійно заявляємо, що кордони не можуть і не мають змінюватися воєнною силою і що коли цей засадничий принцип порушується, ми почуваємося менш безпечними. А нинішні події в Азовському морі (напад Росії на українські кораблі в Керченській протоці і в Чорному морі, - ред.) є певною мірою прямим наслідком очевидного порушення засадничих правил мирного співіснування на європейській території", - заявила Могеріні.

Вона наголосила, що Європа і Америка були разом, вказуючи на ці порушення і даючи на них відповідь.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс збільшив свою військову присутність у Чорному морі та що міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Брюсселі 4 грудня надішлють РФ чіткий заклик не використовувати анексію Криму та нелегальну побудову Керченського мосту для недопуску кораблів українського флоту до Азовського моря.