Україна готова воювати лопатами, якщо поставок зброї не буде, - Кулеба

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький телеканал ARD , про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр підкреслив, що ніхто на Заході не має вірити в те, що Україна буде охочіше йти на поступки без постачання озброєнь.

"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми будемо воювати лопатами, але ми будемо захищатися, тому що ця війна - війна за наше існування", - сказав Кулеба.

Разом з тим міністр зазначив, що в Україні значно менше зброї, ніж у Росії.

"Тому чим раніше ми отримаємо зброю, чим раніше вона буде відправлена, тим більшою буде допомога для нас. Якщо зброя буде відправлена пізніше, ми все одно скажемо "спасибі", але тоді багато чого буде витрачено даремно, багато людей загине", - заявив він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами канцлера Олафа Шольца, Німеччина передасть важке озброєння Україні вчасно, щоб вона змогла використати його в битві за Донбас.

Також він зазначив, що його країна буде підтримувати нашу стільки, скільки це буде потрібно.

Очікується, що цього року Берлін передасть новітні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Раніше посол у Німеччині Мельник заявляв, що Україна може отримати від Німеччини гаубиці Panzerhaubitze 2000 вже близько 22 червня. Також нашій країні повинні передати і німецькі зенітні самохідні установки Gepard.

При цьому, як зазначає газета Bild, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Німеччина надала нашій країні військову допомогу в розмірі 192 млн євро. Це лише 35% від обіцяної загальної суми.

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