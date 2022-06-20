ru ua
Пн, 20 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна готова воювати лопатами, якщо поставок зброї не буде, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, Понеділок 20 червня 2022 04:17
Україна готова воювати лопатами, якщо поставок зброї не буде, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна захищатиметься "лопатами" від військової агресії Росії в разі припинення постачання західної зброї.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький телеканал ARD, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр підкреслив, що ніхто на Заході не має вірити в те, що Україна буде охочіше йти на поступки без постачання озброєнь.

"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми будемо воювати лопатами, але ми будемо захищатися, тому що ця війна - війна за наше існування", - сказав Кулеба.

Разом з тим міністр зазначив, що в Україні значно менше зброї, ніж у Росії.

"Тому чим раніше ми отримаємо зброю, чим раніше вона буде відправлена, тим більшою буде допомога для нас. Якщо зброя буде відправлена пізніше, ми все одно скажемо "спасибі", але тоді багато чого буде витрачено даремно, багато людей загине", - заявив він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами канцлера Олафа Шольца, Німеччина передасть важке озброєння Україні вчасно, щоб вона змогла використати його в битві за Донбас.

Також він зазначив, що його країна буде підтримувати нашу стільки, скільки це буде потрібно.

Очікується, що цього року Берлін передасть новітні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Раніше посол у Німеччині Мельник заявляв, що Україна може отримати від Німеччини гаубиці Panzerhaubitze 2000 вже близько 22 червня. Також нашій країні повинні передати і німецькі зенітні самохідні установки Gepard.

При цьому, як зазначає газета Bild, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Німеччина надала нашій країні військову допомогу в розмірі 192 млн євро. Це лише 35% від обіцяної загальної суми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба
NEWS
Починається історичний тиждень. Зеленський попередив про посилення активності Росії
Починається історичний тиждень. Зеленський попередив про посилення активності Росії
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону