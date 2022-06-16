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Шольц під час візиту до Києва: допомагати будемо скільки буде потрібно

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Київ, Четвер 16 червня 2022 10:50
Шольц під час візиту до Києва: допомагати будемо скільки буде потрібно Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Важливим сигналом є те, що глави урядів трьох великих країн ЄС приїхали до Києва і продемонстрували свою підтримку Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Але ми не просто хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо - фінансова, гуманітарна, але також і коли мова йде про зброю - буде продовжуватися. І що ми будемо продовжувати його до тих пір, поки це буде необхідно для боротьби України за незалежність", - додав він.

Все що відомо про візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єра Італії Маріо Драгі - у матеріалі РБК-Україна.

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