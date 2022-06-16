Шольц під час візиту до Києва: допомагати будемо скільки буде потрібно

"Але ми не просто хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо - фінансова, гуманітарна, але також і коли мова йде про зброю - буде продовжуватися. І що ми будемо продовжувати його до тих пір, поки це буде необхідно для боротьби України за незалежність", - додав він.