ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Коли Німеччина передасть Україні новітню систему ППО: відповідь посла

Новость на русском →
Берлін, Субота 11 червня 2022 15:39
Коли Німеччина передасть Україні новітню систему ППО: відповідь посла Фото: посол України у Німеччині Андрій Мельник (facebook.com/UkrBotschaftBerlin)
Автор: Іван Носальський

Німеччина надасть Україні системи ППО IRIS-T, які здатні покрити територію розміром з Київ, вже в жовтні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Німеччині Андрія Мельника в інтерв'ю НВ.

"Система IRIS-T - єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ми по ній працювали з перших днів війни. Ця система найкрутіша у світі. Її можна порівняти з американським Patriot. Це німецький продукт", - наголосив посол.

За його словами, виробництво техніки завершиться наприкінці літа. Відразу після цього українських військових почнуть навчати управлінню IRIS-T.

Мельник додав, що купівля системи ППО частково здійснюватиметься на гроші, які Німеччина виділила на допомогу Україні.

Варто зазначити, що IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) - інфрачервоні самонавідні ракети. Існує кілька версій ракет IRIS-T класу "земля-повітря" для ППО: IRIS-T SLS ближнього радіусу дії та IRIS-T SLM середнього радіусу дії. При цьому максимальна дальність стрільби досягає 40 км, висота - 20 км.

Нагадаємо, раніше Мельник заявляв, що Україна може отримати від Німеччини гаубиці Panzerhaubitze 2000 вже близько 22 червня.

Також нашій країні мають передати і німецькі зенітні самохідні установки Gepard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз