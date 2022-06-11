Коли Німеччина передасть Україні новітню систему ППО: відповідь посла

Німеччина надасть Україні системи ППО IRIS-T, які здатні покрити територію розміром з Київ, вже в жовтні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Німеччині Андрія Мельника в інтерв'ю НВ .

"Система IRIS-T - єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ми по ній працювали з перших днів війни. Ця система найкрутіша у світі. Її можна порівняти з американським Patriot. Це німецький продукт", - наголосив посол.

За його словами, виробництво техніки завершиться наприкінці літа. Відразу після цього українських військових почнуть навчати управлінню IRIS-T.

Мельник додав, що купівля системи ППО частково здійснюватиметься на гроші, які Німеччина виділила на допомогу Україні.

Варто зазначити, що IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) - інфрачервоні самонавідні ракети. Існує кілька версій ракет IRIS-T класу "земля-повітря" для ППО: IRIS-T SLS ближнього радіусу дії та IRIS-T SLM середнього радіусу дії. При цьому максимальна дальність стрільби досягає 40 км, висота - 20 км.