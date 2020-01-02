Україна не готова до прямих постачань газу з Росії, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна може повернутися до поставок тільки в рамках загальноєвропейського енергетичного ринку і за його правилами

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна не готова до повернення до прямих постачань газу з Російської Федерації. Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, країна може повернутися до прямих постачань тільки в рамках загальноєвропейського енергетичного ринку і за його правилами.

"Я вважаю, що ми ще не дозріли для повернення до прямих постачань. Але питання навіть не в цьому. Моя мета як віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції полягає в тому, щоб газовий ринок України функціонував виключно на основі норм Європейського Союзу, Третього енергетичного пакету, і щоб наша енергетика була інтегрована в європейську енергетику. Ніде в правилах Євросоюзу не написано, що ти не повинен купувати газ у певній країни", - сказав Кулеба.

Він додав, що ніхто не буде забороняти українським компаніям купувати газ у "Газпрому", однак це може бути реалізовано після створення ринку відповідно до норм ЄС. Крім того, Кулеба вважає важливим, щоб Росія грала "за чесними правилами".

"Тому, коли ми створимо цілісний енергетичний газовий ринок за нормами ЄС, ми не можемо заборонити компаніям купувати газ у" Газпрому "відповідно до їх домовленостей, але "Газпром" буде грати в Україні виключно за європейськими правилами і нормам. Він не буде мати монополії, не матиме можливості нав'язувати свої умови, підкуповуючи чиновників, він буде одним з гравців ", - заявив віце-прем'єр.

Він висловив переконання, що Україна вже ніколи не буде найбільшим клієнтом "Газпрому", як це було до 2014 року.

"Хтось буде купувати безпосередньо у "Газпрому", значить, так буде. Можливо, теоретично," Нафтогаз "купуватиме безпосередньо у" Газпрому "на певному етапі, але виключно в рамках ринкових механізмів, без корупції, шантажу і без" газової голки ". Я переконаний, що все це ми залишимо позаду", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Росія підписали новий контракт щодо транзиту газу терміном на 5 років.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив підписання контракту на транзит терміном на п'ять років, за які, за його словами, Україна отримає понад 7 мільярдів доларів. При цьому, контракт може бути продовжений ще на десять років.

Тариф буде встановлювати регулятор НКРЕКП згідно з європейською методологією. У Росії заявили, що ціна за транспортування газу залишиться фіксованою протягом всього періоду дії контракту.