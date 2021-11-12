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Україна готова допомогти: Монастирський обговорив мігрантів з главою МВС Польщі

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Україна, П'ятниця 12 листопада 2021 17:44
Україна готова допомогти: Монастирський обговорив мігрантів з главою МВС Польщі Фото: Денис Монастирський, глава МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський обговорив зі своїм польським колегою Маріушем Камінським ситуацію з мігрантами на білоруському кордоні. Монастирський запевнив, що українська сторона готова допомогти Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

"Україна підтримує Польщу у цей непростий час і сподівається, що їй вдасться у мирний та цивілізований спосіб прийти до розв’язання штучно інспірованої кризи", - сказав глава українського міністерства.

Глави МВС вирішили, що вже завтра на ділянці кордону України та Польщі почне працювати координаційна група з офіцерів-прикордонників на бійців Національної гвардії, яка обмінюватиметься досвідом реагування на мігрантів. Міністри також домовилися щотижня проводити наради в телефонному режимі.

"Ми готові оперативно розглянути будь-який запит польської сторони щодо надання допомоги у розв’язанні нинішньої ситуації", - зазначив Монастирський.

Крім того, український міністр запропонував провести зустріч Люблінського трикутника на рівні очільників МВС та МЗС, щоб скоординувати протидію Росії та Білорусі.

Нагадаємо, раніше Монастирський розповів, як українська сторона планує протидіяти спробам мігрантів прорвати кордон України з Білоруссю.

Крім того, в МВС анонсували проведення навчань територіальної оборони біля білоруського кордону.

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