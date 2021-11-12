ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Україна найближчим часом проведе навчання територіальної оборони біля кордону з Білоруссю

Новость на русском →
П'ятниця 12 листопада 2021 01:45
Україна найближчим часом проведе навчання територіальної оборони біля кордону з Білоруссю Фото: глава МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про необхідність посилення захисту прикордонних з Білоруссю районів через ситуацію з мігрантами. Він повідомив, що у зв'язку з цим Україна найближчим часом проведе навчання територіальної оборони біля кордону з Білоруссю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

"Визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів до державного кордону України. Вони в першу чергу будуть посилюватися прикордонниками, Національною гвардією, поліцією", - заявив міністр.

Монастирський додав, що на засіданні РНБО говорили і про залучення загонів територіальної оборони.

"Міністр оборони і президент підтримали ідею проведення в цих областях навчань з територіальної оборони. Я доручив поліції підняти всі громадські формування на цих територіях. Ці люди повинні бути скликані на навчання, які повинні пройти протягом найближчого місяця біля білоруського кордону", - повідомив глава МВС.

Раніше ми писали, що МВС заявило про збільшення потоків біженців в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
Меркель закликала Путіна просувати переговори в нормандському форматі
Меркель закликала Путіна просувати переговори в нормандському форматі
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення