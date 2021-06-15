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"Північний потік-2" не повинен шантажувати Україну, - кандидат в канцлери Німеччини

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Берлін, Вівторок 15 червня 2021 10:02
"Північний потік-2" не повинен шантажувати Україну, - кандидат в канцлери Німеччини Фото: кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет (facebook com josef oster bundestag)
Автор: Анастасія Рокитна

Кандидат у канцлери Німеччини від правлячого в країні Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет вважає необхідним газопровід "Північний потік-2" для його країни. Але вважає, що він не повинен шантажувати Україну.

Про це кандидат заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

За його словами, це економічний проєкт, він потрібен для енергопостачання.

"І завжди існувала умова: не повинно бути геополітичних втрат для України. Цей трубопровід не повинен бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, або країни Балтії, або Польщу", - заявив Лашет.

Він повідомив, що магістраль запрацює в цьому році.

"І коли почнеться транспортування газу, необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України. І така домовленість існує на європейському рівні", - повідомив він.

Говорячи про транзит газу, він зазначив, що вирішення завжди видаються на певний час.

"І колись ми відмовимося від газу. Ми перебуваємо на шляху до кліматичної нейтральності. І цю магістраль можна було б використовувати, наприклад, для транспортування водню", - додав він.

Нагадаємо, Україна назвала єдину умову для запуску "Північного потоку-2".

Зазначимо, Польща заявила, що розчарована рішенням США зняти санкції з оператора " Північного потоку-2".

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