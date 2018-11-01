Тема припинення агресії РФ була провідною в переговорах з Меркель, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко і Ангела Меркель (РБК-Україна, Віталій Носач)

Порошенко навів нові докази злочинів РФ проти України

Однією з основних тем переговорів президента України Петра Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель була тема припинення російської агресії. Про це заявив Порошенко за результатами переговорів з канцлером ФРН, передає кореспондент РБК-Україна.

У ході виступу він зазначив, що тема припинення російської агресії була провідною в переговорах з канцлером.

"Я переконаний, що під час цього візиту, пані канцлер, ви зможете переконатися, як змінилася Україна за ці чотири роки. Якщо щось і змінилося, то, на жаль, це продовження агресії Росії на Донбасі і окупація Криму... У Кремлі все ще мріють змінити цивілізаційний вибір України. Для протидії цим планам надзвичайно важливо чітка і скоординована робота в підтримку України в реформах безпеки з боку ЄС", - заявив Порошенко.

Крім того, президент України в ході переговорів з канцлером ФРН навів нові докази злочинів РФ проти України.

"Впевнений в тому, що тема припинення російської агресії була однією з провідних під час наших переговорів. Ми обговорили ситуацію на Донбасі, в Криму. У тому числі і в галузі прав людини. Я навів нові незаперечні докази російських злочинних дій проти України. Передав відповідні документи", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, також Порошенко заявив, що "вибори" в окремих районах Донецької та Луганської областей є свідченням неготовності Кремля врегулювання ситуації на Донбасі.

Відзначимо, в матеріалі РБК-Україна "Візит Меркель в Україну: чого чекати від зустрічей канцлера ФРН з українською владою" говорилося, що Ангела Меркель в ході свого візиту в Україну підніме питання "червоних ліній", які Україна не зможе переступити при вирішенні конфлікту на Донбасі.