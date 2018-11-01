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Німеччина направить в Україну спецпредставника з питань децентралізації, - Порошенко

Новини » Політика    01.11.2018 - 15:35
Фото: Ангела Меркель і Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Ангела Меркель і Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Порошенко подякував уряду Німеччини за допомогу Україні на шляху реформ

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Німеччина направить в Україну спецпредставника з питань децентралізації. Про це голова держави повідомив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко подякував за допомогу Україні з боку уряду Німеччини на шляху реформ.

"Я висловив вдячність за допомогу з боку уряду Німеччини на шляху реформ, які ми здійснюємо в Україні. Минулого тижня відбувся візит державних секретарів Уряду Німеччини, який був використаний для поглиблення взаємодії між нашими країнами. Урядом Німеччини прийнято рішення про направлення до нашої держави спецпредставника з питань реформ у галузі урядування та децентралізації", - сказав голова держави.

Нагадаємо, однією з основних тем переговорів президента України Петра Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель була тема припинення російської агресії. Президент України в ході переговорів з канцлером ФРН привів нові докази злочинів РФ проти України.

Як писало РБК-Україна раніше, Порошенко заявив, що "вибори" в окремих районах Донецької і Луганської областей є свідченням неготовності Кремля до врегулювання ситуації на Донбасі.

Додамо, в матеріалі РБК-Україна "Візит Меркель в Україну: чого очікувати від зустрічей канцлера ФРН з українською владою" підкреслювалося, що Меркель у ході свого візиту в Україну підніме питання "червоних ліній", які Україна не зможе переступити при вирішенні конфлікту на Донбасі.

Тема припинення агресії РФ була провідною в переговорах з Меркель, - Порошенко Порошенко: "вибори" в ОРДЛО є свідченням неготовності РФ до врегулювання ситуації на Донбасі
Новини України Порошенко ПетроГерманиядецентралізаціяАнгела Меркель
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