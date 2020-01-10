В український літак в Ірані могли влучити 2 ракети, - CNN

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Літак могли уразити ракети російського виробництва "Тор"

Аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані могла статися через влучання двох ракет "Тор", які виготовляються Росією. Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на джерела серед чиновників.

За словами неназваного чиновника, знайомого з даними розвідки, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.

Джерело телеканалу стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.

Як писало РБК-Україна, сьогодні низка американських ЗМІ, посилаючись на джерела в Пентагоні та розвідках різних країн, заявили, що літак української авіакомпанії МАУ в Тегерані було збито іранською ракетою. Зокрема, джерела Newsweek повідомляли, що український літак було збито ракетним комплексом Tор-M1, російського виробництва.

Про те, що український літак міг зазнати аварії в результаті ненавмисного ракетного удару також заявили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та глава британського уряду Борис Джонсон. Президент США Дональд Трамп також заявив, що аварія літака МАУ сталася не через технічну несправність.

Крім того, в соцмережах опублікували відеоролик, на якому було зафіксовано можливий момент потрапляння іранської ракети в український літак поблизу Тегерана. Розслідувачі Bellingcat повідомили, що перевіряють інформацію.