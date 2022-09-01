Україна не може гарантувати безпеку місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - глава Міненерго

Україна не може гарантувати місії МАГАТЕ безпеку під час її візиту на Запорізьку АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка, яке наводить CNN .

За його словами, гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі попередили, що "безпека - це особиста відповідальність місії".

Галущенко додав, що Гроссі "здавався впевненим, щоб прийняти ризик". За його даними, у місії можуть бути певні угоди про безпеку з росіянами. Також МАГАТЕ планує залишити на станції частину своїх співробітників.

"Україна виконала всі міжнародні зобов'язання і надала всі можливості для проведення цієї місії", - підкреслив міністр.