Україна не може гарантувати безпеку місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - глава Міненерго

Україна не може гарантувати місії МАГАТЕ безпеку під час її візиту на Запорізьку АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка, яке наводить CNN.
За його словами, гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі попередили, що "безпека - це особиста відповідальність місії".
Галущенко додав, що Гроссі "здавався впевненим, щоб прийняти ризик". За його даними, у місії можуть бути певні угоди про безпеку з росіянами. Також МАГАТЕ планує залишити на станції частину своїх співробітників.
"Україна виконала всі міжнародні зобов'язання і надала всі можливості для проведення цієї місії", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку АЕС.
Після кількох годин перебування на ЗАЕС Гроссі заявив, що місії вдалося побачити "ключові речі" на території станції.
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