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Україна не може гарантувати безпеку місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - глава Міненерго

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Україна, Четвер 01 вересня 2022 17:53
Україна не може гарантувати безпеку місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - глава Міненерго Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко з представниками місії МАГАТЕ (facebook.com/german.galushchenko)
Автор: Іван Носальський

Україна не може гарантувати місії МАГАТЕ безпеку під час її візиту на Запорізьку АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка, яке наводить CNN.

За його словами, гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі попередили, що "безпека - це особиста відповідальність місії".

Галущенко додав, що Гроссі "здавався впевненим, щоб прийняти ризик". За його даними, у місії можуть бути певні угоди про безпеку з росіянами. Також МАГАТЕ планує залишити на станції частину своїх співробітників.

"Україна виконала всі міжнародні зобов'язання і надала всі можливості для проведення цієї місії", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку АЕС.

Після кількох годин перебування на ЗАЕС Гроссі заявив, що місії вдалося побачити "ключові речі" на території станції.

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