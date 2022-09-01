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Украина не может гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, - глава Минэнерго

Новина українською →
Украина, Четверг 01 сентября 2022 17:53
Украина не может гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, - глава Минэнерго Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко с представителями миссии МАГАТЭ (facebook.com/german.galushchenko)
Автор: Иван Носальский

Украина не может гарантировать миссии МАГАТЭ безопасность во время ее визита на Запорожскую АЭС, которая временно находится под контролем российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко, которое приводит CNN.

По его словам, гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси предупредили, что "безопасность - это личная ответственность миссии".

Галущенко добавил, что Гросси "казался уверенным, чтобы принять риск". По его данным, у миссии могут быть определенные соглашения о безопасности с россиянами. Также МАГАТЭ планирует оставить на станции часть своих сотрудников.

"Украина выполнила все международные обязательства и предоставила все возможности для проведения этой миссии", - подчеркнул министр.

Напомним, сегодня, 1 сентября, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС.

После нескольких часов пребывания на ЗАЭС Гросси заявил, что миссии удалось увидеть “ключевые вещи” на территории станции.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Минэнерго Герман Галущенко Война России против Украины
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