Украина не может гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, - глава Минэнерго

Украина не может гарантировать миссии МАГАТЭ безопасность во время ее визита на Запорожскую АЭС, которая временно находится под контролем российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко, которое приводит CNN .

По его словам, гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси предупредили, что "безопасность - это личная ответственность миссии".

Галущенко добавил, что Гросси "казался уверенным, чтобы принять риск". По его данным, у миссии могут быть определенные соглашения о безопасности с россиянами. Также МАГАТЭ планирует оставить на станции часть своих сотрудников.

"Украина выполнила все международные обязательства и предоставила все возможности для проведения этой миссии", - подчеркнул министр.