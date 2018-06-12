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Україна і Франція заявили про необхідність посилення міжпарламентського співробітництва

НовиниПолітика    12.06.2018 - 21:37
Фото: Парубій та Ларше (rada.gov.ua)
Фото: Парубій та Ларше (rada.gov.ua)

Парубій провів зустріч з головою Сенату Франції Жераром Ларше

Україна і Франція заявили про необхідність посилення міжпарламентського співробітництва. Про це повідомляє прес-служба Верховної ради України.

Так, голова ВР Андрій Парубій під час офіційного візиту до Франції зустрівся з головою Сенату Жераром Ларше.

"Сторони обговорили питання розвитку двосторонніх відносин України і Франції у різних сферах і наголосили на необхідності подальшого посилення міжпарламентської співпраці", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Парубій закликав французький бізнес звернути увагу на український ринок. "Ми готові сприяти приходу в Україну французьких інвестицій і підприємств", - підкреслив спікер українського парламенту.

Парубій перебуватиме з робочим візитом у Великобританії 12-15 червня Парубій підписав ратифікацію угоди з Францією щодо єдиної системи авіабезпеки
Теги публікації: Франція, Андрій Парубій, Україна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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