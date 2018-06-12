Парубій провів зустріч з головою Сенату Франції Жераром Ларше
Україна і Франція заявили про необхідність посилення міжпарламентського співробітництва. Про це повідомляє прес-служба Верховної ради України.
Так, голова ВР Андрій Парубій під час офіційного візиту до Франції зустрівся з головою Сенату Жераром Ларше.
"Сторони обговорили питання розвитку двосторонніх відносин України і Франції у різних сферах і наголосили на необхідності подальшого посилення міжпарламентської співпраці", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Парубій закликав французький бізнес звернути увагу на український ринок. "Ми готові сприяти приходу в Україну французьких інвестицій і підприємств", - підкреслив спікер українського парламенту.