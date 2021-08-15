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Афганістан відправляє в Катар делегацію для переговорів з "Талібаном" про передачу влади

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Афганістан, Неділя 15 серпня 2021 16:15
Афганістан відправляє в Катар делегацію для переговорів з "Талібаном" про передачу влади Фото: Афганістан веде переговори з "Талібаном" (flickr.com/thejointstaff)
Автор: Дмитро Левицький

Уряд Афганістану відправляє делегацію високопосадовців в Катар для переговорів з лідерами радикального руху "Талібан" про передачу влади. Паралельно переговори з талібами веде президент Афганістану Ашраф Гані у своєму палаці в Кабулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та BBC.

Як розповіло джерело каналу CNN, високопоставлена урядова делегація Афганістану вже скоро вирушить у Доху, щоб зустрітися з представниками "Талібану".

"Ситуація змінюється кожної хвилини, але ми можемо очікувати, що найближчим часом в Доху прибуде афганська урядова делегація, яка володіє більшою владою та повноваженнями", - сказав співрозмовник каналу.

Водночас представник "Талібану" сказав журналісту BBC, що бойовики радикального руху очікують на отримання влади в країні найближчими днями. "Талібан" дав наказ своїм бойовикам не заходити в Кабул, поки йдуть переговори.

"Ми запевняємо людей, особливо в Кабулі, що їх майно та життя в безпеці. Ми очікуємо мирної передачі влади", - сказав речник талібів Сухаіл Шахін.

Крім того, за даними CNN, зараз переговори про передачу влади в Афганістану ведуться в палаці президента країни. Туди напередодні прибули лідери "Талібану".

Нагадаємо, уряд Афганістану погодився передати владу "Талібану", коли бойовики оточили Кабул.

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Афганистан Кабул Катар Талібан
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