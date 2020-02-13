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МЗС України відреагував на ініціативу Росії щодо скликання Радбезу ООН

Новини » Політика     13.02.2020 - 12:20
МЗС України відреагував на ініціативу Росії щодо скликання Радбезу ООН
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Міністерстві закордонних справ України назвали такі дії РФ очікуваним трюком

Російська Федерація скликає засідання Ради Безпеки ООН, щоб змістити акценти напередодні спеціального засідання Генеральної Асамблеї, яке ініціювала Україна. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що спецзасідання Генасамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України відбудеться 20 лютого.

"Вчора з‘явилась новина про російську ініціативу скликати напередодні цього заходу засідання Радбезу ООН для обговорення стану виконання Мінських домовленостей. Очікуваний, традиційний та перевірений трюк російської дипломатії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей", - заявили у МЗС.

Водночас повідомляється, що українські дипломати готові до такого сценарію і візьмуть участь в обох заходах.

Нагадаємо, раніше Росія запросила засідання Ради Безпеки по Україні у зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей.

Також РБК-Україна повідомляло, що представництво ООН в Україні презентувало план гуманітарної допомоги Донбасу майже на 160 млн доларів

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