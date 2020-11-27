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Україна та Естонія підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 17:32
Україна та Естонія підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво
Фото: Денис Шмигаль під час онлайн-наради з прем'єр-міністром Естонії (kmu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Україна та Естонія підписали міжурядову угоду про технічне та фінансове співробітництво. Вона покликана створити умови для подальшої реалізації спільних проектів двох країн.

Про це повідомляє Кабінет міністрів.

Прем'єр-міністри Естонії Юрі Ратас і України Денис Шмигаль підкреслили, що ця угода допоможе виходу співробітництва країн на новий рівень якості, а Естонія зможе надати більш практичну допомогу Україні.

Також Ратас зазначив, що Україна є одним з найбільш вагомих партнерів для Естонії і країна зацікавлена у посиленні співпраці в сфері освіти, спорту і реформування держуправління.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін відправив у Верховну раду доопрацьований до другого читання проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

Стало відомо, що витрати із загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента в 2021 році складуть 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень).

Зазначимо, що Естонія вводить нові обмеження для громадян у громадських місцях та закладах. Вони почнуть діяти з вівторка та суботи.

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