ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін зберіг 40%-е зростання витрат на Офіс президента в держбюджеті-2021

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 13:44
Кабмін зберіг 40%-е зростання витрат на Офіс президента в держбюджеті-2021
Фото: Офіс президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У порівнянні з першим читанням план витрат не змінився - 1,227 млрд гривень

Видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента в 2021 році складуть 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень).

Відповідна норма закладена у проекті державного бюджету до другого читання, який оприлюднений на сайті Верховної ради (проект № 4000).

У порівнянні з проектом державного бюджету, який уряд подав до Верховної ради у вересні, сума витрат на обслуговування діяльності президента та Офісу президента не змінилася.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів передав до Верховної ради проект державного бюджету на 2021 рік. Доходи проекту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені в сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити у порівнянні з першим читанням на 20 938,5 млн грн.

Витрати в проекті держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,9 млн грн менше, ніж в першому читанні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка бюджетДержбюджетВолодимир Зеленський

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся