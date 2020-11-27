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Украина и Эстония подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве

Киев, Пятница 27 ноября 2020 17:32
Украина и Эстония подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве
Фото: Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с премьер-министром Эстонии (kmu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Украина и Эстония подписали межправительственное соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве. Оно призвано создать условия для дальнейшей реализации совместных проектов двух стран.

Об этом сообщает Кабинет министров.

Премьер-министры Эстонии Юри Ратас и Украины Денис Шмыгаль подчеркнули, что это соглашение поможет выходу сотрудничества стран на новый уровень качества, а Эстония сможет предоставить более практическую помощь Украине.

Также Ратас отметил, что Украина является одним из наиболее весомых партнеров для Эстонии и страна заинтересована в усилении сотрудничества в сфере образования, спорта и реформирования госуправления.

Напомним, сегодня Кабмин отправил в Верховную раду доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

Стало известно, что расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).

Отметим, что Эстония вводит новые ограничения для граждан в общественных местах и заведениях. Они начнут действовать со вторника и субботы.

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