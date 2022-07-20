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Україна ще не втратила Донбас, йде війна на виснаження, - генерал США

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Вашингтон, Середа 20 липня 2022 21:15
Україна ще не втратила Донбас, йде війна на виснаження, - генерал США Фото: Марк Міллі, генерал США (flickr by Kenan Institute)
Автор: Іван Носальський

У США вважають, що Донбас для України ще не втрачений. Воїни ЗСУ продовжують протистояти планам РФ щодо окупації Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Щоб відповісти на ваше запитання про те, чи втрачений Донбас? Ні, він ще не втрачений. Українці змушують росіян платити за кожен дюйм території, яку вони відвойовують", - заявив Міллі, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому він підкреслив, що "досягнення" Росії в Донецькій і Луганській областях з початку вторгнення в Україну є дуже малими.

"Суть в тому, що витрати дуже високі, досягнення дуже малі, в Луганську і Донецькій області йде війна на виснаження", - додав генерал.

За його словами, зараз зіткнення між українськими і російськими військами на сході стали дуже інтенсивними, "десятки тисяч артилерійських пострілів відбувається кожну добу".

Нагадаємо, раніше Міллі заявляв, що США і партнери передають Україні в цілому 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. З них 12 РСЗВ - вже в розпорядженні ЗСУ.

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