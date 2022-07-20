Украина еще не потеряла Донбасс, идет война на истощение, - генерал США

В США считают, что Донбасс для Украины еще не потерян. Воины ВСУ продолжают противостоять планам РФ по оккупации Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает РБК-Украина , об этом на брифинге заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"Чтобы ответить на ваш вопрос о том, потерян ли Донбасс? Нет, он еще не потерян. Украинцы заставляют русских платить за каждый дюйм территории, которую они отвоевывают", - заявил Милли, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он подчеркнул, что “достижения” России в Донецкой и Луганской областях с начала вторжения в Украину являются очень малыми.

"Суть в том, что затраты очень высоки, достижения очень малы, в Луганске и Донецкой области идет война на истощение", - добавил генерал.

По его словам, сейчас столкновения между украинскими и российскими войсками на востоке стали очень интенсивными, "десятки тысяч артиллерийских выстрелов происходит каждые сутки".