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Рада асоціації Україна-ЄС розгляне розширення вільної торгівлі

Новини » В світі     20.01.2020 - 18:14
Рада асоціації Україна-ЄС розгляне розширення вільної торгівлі
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

Також будуть обговорюватися події, пов'язані із суверенітетом і територіальною цілісністю України

Рада асоціації Україна-ЄС на засіданні 28 січня розгляне розширення вільної торгівлі в рамках угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської Ради.

Також будуть обговорюватися події, пов'язані із суверенітетом і територіальною цілісністю України.

Зазначається, що це буде перша Рада асоціації під головуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Делегацію ЄС буде очолювати Джозеп Боррелл, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

"Міністри розглянуть хід виконання Угоди про асоціацію з акцентом на Глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA). Вони будуть зосереджені на декількох областях інтересів: політичні реформи, верховенство закону, безпека та економічне співробітництво", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на зустрічі будуть підведені підсумки поточної ситуації на сході України та реалізації Мінських угод, включаючи гуманітарні питання. Також порушуватиметься питання незаконної анексії Криму Росією.

Нагадаємо, раніше у Європейському парламенті назвали Росію "неминучим джерелом загроз" для безпеки ЄС і вважають, що РФ активно прагне підірвати європейську єдність.

Також РБК-Україна писало, що в Європарламенті закликають вжити заходів щодо Польщі та Угорщини. Справа стосується судової реформи в Польщі та обмеження свободи преси в Угорщині.

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