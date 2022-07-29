ЗСУ знищили вже близько 40 500 окупантів: нові втрати росіян

Фото: Росія вже втратила у війні проти України близько 40 500 своїх військових (Getty Images)

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 270 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 40 500 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.