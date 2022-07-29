ЗСУ знищили вже близько 40 500 окупантів: нові втрати росіян
Фото: Росія вже втратила у війні проти України близько 40 500 своїх військових (Getty Images)
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 270 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 40 500 своїх військових убитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 40500 (+270) осіб ліквідовано,
- танків - 1749 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 3987 (+8) од,
- артилерійських систем - 900 (+6) од,
- РСЗВ - 258 (+0) од,
- засоби ППО - 117 (+0) од,
- літаків - 222 (+0) од,
- гелікоптерів - 190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2),
- крилаті ракети - 174 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од,
- спеціальна техніка - 77 (+2).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ на півдні знищили чотири російські склади боєприпасів, три танки і РЛС.
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