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Україна не допустить того, щоб зброя союзників потрапила до ворогів, - Єрмак

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Київ, Субота 20 серпня 2022 17:55
Україна не допустить того, щоб зброя союзників потрапила до ворогів, - Єрмак Фото: глава офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Україна не допустить того, що сталося в Афганістані та Іраку - куди США направили військової техніки на сотні мільярдів доларів, а в підсумку вона дісталася ворогові.

Про це заявив глава офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

"Після 11 вересня 2001 року Сполучені Штати, їх союзники й партнери направили в Афганістан і Ірак військову техніку на сотні мільярдів доларів. На жаль, частина цих коштів опинилася в руках ворога. В Україні цього ніколи не станеться, не в останню чергу тому, що Україна вже продемонструвала те, чого немає в жодній з цих країн — бажання боротися за себе", - підкреслив Єрмак.

Глава офісу президента також зазначив, що представники Міноборони регулярно зустрічаються з делегатами країн, що надають військову допомогу, щоб відзвітувати про те, де і як ця допомога використовується.

За його словами, в Міністерстві оборони України створено спільний інформаційний центр для забезпечення єдиної інформаційної політики у військовій сфері, який надає іноземним журналістам та іншим уповноваженим особам доступ до різного військового обладнання, коли воно прибуває в Україну і коли воно розгортається на передовій.

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен скоординували подальші поставки зброї від США і партнерів наша країна.

Нагадаємо, що США в рамках нового пакету військової допомоги можуть передати Україні броньовики MRAP, розвідувальні безпілотники ScanEagle і протитанкові ракетні комплекси BGM-71 TOW.

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