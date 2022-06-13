Україна повинна вступити в ЄС протягом декількох років, - віце-президент Єврокомісії

"Моє серце каже: Даймо їй (Україні, - ред.) можливість якомога швидше отримати статус кандидата. Це дуже сильне символічне послання і підтримка для українського народу", - заявила вона.

Віце-президент ЄК додала, що ЄС повинен зрозуміти ситуацію в Україні, не тільки за попередніми умовами для процесу приєднання, але і з безліччю різних питань, пов'язаних з інститутами.

"Ми аналізуємо анкету, яку Україна заповнила в рекордно короткі терміни, як ми аналізували заявку Грузії та Молдови. І ми приймемо рішення в п'ятницю. Ми повинні дивитися на Україну також трохи інакше, ніж на держави, що знаходяться в стані миру", - підкреслила вона.

За словами Юрової, ЄС повинен паралельно працювати над можливою кандидатурою України в блок і над якнайшвидшим відновленням країни.

"Між статусом кандидата і статусом держави-члена ЄС є широкі можливості для співпраці", - підкреслила вона.