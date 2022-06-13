Україна повинна вступити в ЄС протягом декількох років, - віце-президент Єврокомісії

Україна повинна вступити в Європейський союз протягом декількох років, а не десятиліть.
Про це заявила віце-президент Єврокомісії Віра Юрова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню El Pais.
"Моє серце каже: Даймо їй (Україні, - ред.) можливість якомога швидше отримати статус кандидата. Це дуже сильне символічне послання і підтримка для українського народу", - заявила вона.
Віце-президент ЄК додала, що ЄС повинен зрозуміти ситуацію в Україні, не тільки за попередніми умовами для процесу приєднання, але і з безліччю різних питань, пов'язаних з інститутами.
"Ми аналізуємо анкету, яку Україна заповнила в рекордно короткі терміни, як ми аналізували заявку Грузії та Молдови. І ми приймемо рішення в п'ятницю. Ми повинні дивитися на Україну також трохи інакше, ніж на держави, що знаходяться в стані миру", - підкреслила вона.
За словами Юрової, ЄС повинен паралельно працювати над можливою кандидатурою України в блок і над якнайшвидшим відновленням країни.
"Між статусом кандидата і статусом держави-члена ЄС є широкі можливості для співпраці", - підкреслила вона.
Нагадаємо, Єврокомісія, швидше за все, порекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але може висунути додаткові умови. Тим часом Фінляндія відмовляється надати Україні особливі умови щодо вступу.
У той же час прем'єр Нідерландів Марк Рютте, зазначив, що найближчим часом Україна має невеликі шанси стати кандидатом на вступ в ЄС.
Очікується, що висновки Єврокомісії оголосять 17 червня.