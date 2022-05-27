Фінляндія не підтримує особливі умови вступу України до ЄС

Фінляндія відмовляється надати Україні особливі умови щодо вступу до Європейського союзу. Однак, вважає важливим сьогодні дати нашій країні надію на членство.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle .

"Ще одна велика дискусія, яка у нас попереду, це заявка України на членство в ЄС. Я вважаю дуже важливим дати Україні надію: чіткі кроки щодо того, як країна стане членом ЄС у майбутньому", - заявила прем’єр Фінляндія Санна Марін.

Водночас Марін відзначила, що не бачить можливості надати Україні особливі умови щодо вступу до ЄС, оскільки усі критерії мають виконуватися.

"Я не бачу, як ми могли б зробити винятки, в тому сенсі, що критерії мають виконуватися. Я відкрита для того, щоб Україна отримала статус кандидата. Отримання статусу країни-кандидата не означає, що завтра вона стане членом ЄС. Звичайно, членство вимагає великої роботи", - додала прем’єр.