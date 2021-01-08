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Україна не повинна погоджуватися на пропозицію від Ірану про компенсації, - Данилов

Київ, П'ятниця 08 січня 2021 14:27
Україна не повинна погоджуватися на пропозицію від Ірану про компенсації, - Данилов
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що Україна не повинна погоджуватися на пропозицію від Ірану щодо компенсацій по справі про збивання літака МАУ поблизу Тегерана. Розмір компенсації повинні визначати сім'ї загиблих.

Про це Данилов заявив журналістам, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Прямий".

"Сьогодні є процедура, згідно з якою є певна пропозиція іранської сторони. Я не вважаю, що ми повинні його приймати. Воно не відповідає тому стану речей, який є, і тієї вини, яку має нести на собі держава Іран", - заявив він.

При цьому він зазначив, що розмір компенсації повинні визначати сім'ї загиблих в авіакатастрофі.

"Це повинні вирішувати, в першу чергу, родичі, але ми вважаємо, що це не та сума, про яку необхідно вести розмови", - додав він.

Відзначимо, в кінці грудня Іран запропонував виплатити 150 тисяч доларів родичам жертв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран досі не передав дані про фігурантів справи про катастрофу МАУ.

Також стало відомо, що Канада не згодна з виплатами Ірану сім'ям загиблих у катастрофі МАУ.

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