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Канада не згодна з виплатами Ірану сім'ям загиблих у катастрофі МАУ

Оттава, П'ятниця 08 січня 2021 09:17
Канада не згодна з виплатами Ірану сім'ям загиблих у катастрофі МАУ
Фото: катастрофа МАУ (wing com ua)
Автор: РБК-Україна

Канада не згодна з тим, що Іран в односторонньому порядку хоче виплатити по 150 тисяч доларів компенсації сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України").

Про це заявив радник прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Ральф Гудейл, передає CBC.

Зокрема, видання пише, що сім'ї загиблих називають пропозицію Ірану "грошима за мовчання". За словами Гудейла, Тегеран не може в односторонньому порядку пропонувати сім'ям гроші, а переговори з Канадою ще не почалися. Він також заявив, що пропозиція Ірану про компенсації є "у кращому випадку передчасною".

Гудейл підкреслив, що сім'ї загиблих в катастрофі отримують погрози. Крім того, в самому Ірані вони піддавалися "значній кількості" дезінформації.

"Здається, це частина загальної стратегії - продовжувати турбувати і залякувати. Це частина моделі поведінки, яка змушує багатьох дуже скептично ставитися до іранської версії подій", - додав Гудейл.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що Київ чекає від Тегерана офіційної заяви щодо компенсацій.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі РБК-Україна "Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном через рік".

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