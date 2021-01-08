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Украина не должна соглашаться на предложение от Ирана о компенсациях, - Данилов

Киев, Пятница 08 января 2021 14:27
Украина не должна соглашаться на предложение от Ирана о компенсациях, - Данилов
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не должна соглашаться на предложение от Ирана относительно компенсаций по делу о сбивании самолета МАУ вблизи Тегерана. Размер компенсации должны определять семьи погибших.

Об этом Данилов заявил журналистам, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Прямой".

"Сегодня есть процедура, согласно которой есть определенное предложение иранской стороны. Я не считаю, что мы должны его принимать. Оно не соответствует тому положению вещей, которое есть, и той вине, которую должно нести на себе государство Иран", - заявил он.

При этом он отметил, что размер компенсации должны определять семьи погибших в авиакатастрофе.

"Это должны решать, в первую очередь, родственники, но мы считаем, что это не та сумма, о которой необходимо вести разговоры", - добавил он.

Отметим, в конце декабря Иран предложил выплатить по 150 тысяч долларов родственникам жертв.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран до сих пор не передал данные о фигурантах дела о катастрофе МАУ.

Также стало известно, что Канада не согласна с выплатами Ирана семьям погибших в катастрофе МАУ.

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