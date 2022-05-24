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Україна має сама визначити умови для закінчення війни з РФ, - МЗС Литви

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Вівторок 24 травня 2022 21:52
Україна має сама визначити умови для закінчення війни з РФ, - МЗС Литви Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com)
Автор: Іван Носальський

Західні лідери не можуть впливати на рішення України щодо припинення війни. Українська влада має особисто прийти до такого кроку.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Мені здається, що це тиск на Україну - змушувати українців скласти зброю або припинити наступ на окупаційні сили не на їхніх умовах", - заявив голова литовського дипломатичного відомства.

При цьому він зазначив, що така його реакція "на формулювання деяких західних лідерів, що звучать, про те, що, можливо, необхідно припинити вогонь і почати переговори".

"Умови для закінчення війни "мають бути створені в Україні", - наголосив чиновник.

Ландсбергіс упевнений, що українська влада сама назве цілі, яких потрібно досягти ЗСУ, для припинення війни.

Нагадаємо, раніше Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дозволить запобігти продовольчій кризі.

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