Україна має сама визначити умови для закінчення війни з РФ, - МЗС Литви
Західні лідери не можуть впливати на рішення України щодо припинення війни. Українська влада має особисто прийти до такого кроку.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Мені здається, що це тиск на Україну - змушувати українців скласти зброю або припинити наступ на окупаційні сили не на їхніх умовах", - заявив голова литовського дипломатичного відомства.
При цьому він зазначив, що така його реакція "на формулювання деяких західних лідерів, що звучать, про те, що, можливо, необхідно припинити вогонь і почати переговори".
"Умови для закінчення війни "мають бути створені в Україні", - наголосив чиновник.
Ландсбергіс упевнений, що українська влада сама назве цілі, яких потрібно досягти ЗСУ, для припинення війни.
Нагадаємо, раніше Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дозволить запобігти продовольчій кризі.
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