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Україна має сама визначити умови для мирних переговорів з РФ, - Макрон

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Франції пообіцяли не змушувати Україну до мирних переговорів з РФ. Українська влада особисто має визначити умови для діалогу з Кремлем.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на RaiNews, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на прес-конференції у Києві.

"Ми завжди підтримуємо варіант діалогу, бо одного прекрасного дня конфлікт має припинитися і мають початися переговори. Але умови переговорів мають бути визначені Україною: Франція та Німеччина ніколи не будуть посередниками за спиною України та ніколи не вимагатимуть від України умов", - наголосив голова французької держави.

Він також зазначив, що завжди інформував президента України Володимира Зеленського про контекст своїх переговорів з Путіним.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі прибули до Києва з першим візитом під час війни в Україні.

Європейські лідери відвідали Ірпінь, після чого зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським.

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ФранціяУкраїнаЕммануель МакронВійна Росії проти України