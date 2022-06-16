Україна має сама визначити умови для мирних переговорів з РФ, - Макрон

У Франції пообіцяли не змушувати Україну до мирних переговорів з РФ. Українська влада особисто має визначити умови для діалогу з Кремлем.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на RaiNews, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на прес-конференції у Києві.
"Ми завжди підтримуємо варіант діалогу, бо одного прекрасного дня конфлікт має припинитися і мають початися переговори. Але умови переговорів мають бути визначені Україною: Франція та Німеччина ніколи не будуть посередниками за спиною України та ніколи не вимагатимуть від України умов", - наголосив голова французької держави.
Він також зазначив, що завжди інформував президента України Володимира Зеленського про контекст своїх переговорів з Путіним.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі прибули до Києва з першим візитом під час війни в Україні.
Європейські лідери відвідали Ірпінь, після чого зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським.
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