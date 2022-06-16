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Украина должна сама определить условия для мирных переговоров с РФ, - Макрон

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во Франции пообещали не принуждать Украину к мирным переговорам с РФ. Украинские власти лично должны определить условия для диалога с Кремлем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на RaiNews, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Киеве.

"Мы всегда поддерживаем вариант диалога, потому что в один прекрасный день конфликт должен прекратиться и должны начаться переговоры. Но условия переговоров должны быть определены Украиной: Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины условий", - подчеркнул глава французского государства.

Он также отметил, что всегда информировал президента Украины Владимира Зеленского о контексте своих переговоров с Путиным.

Напомним, ранее стало известно, что лидеры Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Киев с первым визитом за время войны в Украине.

Европейские лидеры посетили Ирпень, после чего встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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