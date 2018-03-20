Україна повинна відкласти запровадження закону про освіту до 2023, - МЗС Угорщини

Угорщина знову почне підтримувати Україну, якщо Київ гарантує, що закон про освіту не набуде чинності до 2023 року і в нього будуть внесені зміни. Про це йдеться в листі до посадових осіб ЄС і генсека НАТО від глави угорського МЗС Петера Сіярто, повідомила його прес-служба.

"Україна повинна гарантувати, що закон, який грубо порушує права меншин, до тих пір не буде запроваджений у жодній формі, і протягом цього періоду проводити необхідні консультації з угорською меншиною і реалізувати те, що буде узгоджено на цих переговорах", - заявив Сіярто.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що Угорщина також потребує юридичної гарантії виконання своїх вимог, оскільки "незважаючи на усні обіцянки, постійно відбувається протилежне".

Сіярто також зазначив, що у його країни немає інших інструментів впливу на Україну, як блокувати її міжнародні, європейські та євроатлантичні спождівання і звернувся до європейських міністрів із проханням не залишатися осторонь, коли, на його думку, "Україна порушує міжнародне право".

"Той факт, що геополітично Україна займає важливу позицію, не означає, що вона може не дотримуватися міжнародного права і що вона не повинна захищати меншини, які проживають на її території", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, Сіярто заявив, що Угорщина стурбована наміром України розмістити батальйон у Берегові.