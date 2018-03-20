Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна повинна відкласти запровадження закону про освіту до 2023, - МЗС Угорщини

НовиниПолітика    20.03.2018 - 05:36
Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сіярто (flickr.com/mfa/lithuania)
Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сіярто (flickr.com/mfa/lithuania)

Петер Сіярто розповів, на яких умовах Угорщина знову почне підтримувати Україну

Угорщина знову почне підтримувати Україну, якщо Київ гарантує, що закон про освіту не набуде чинності до 2023 року і в нього будуть внесені зміни. Про це йдеться в листі до посадових осіб ЄС і генсека НАТО від глави угорського МЗС Петера Сіярто, повідомила його прес-служба.

"Україна повинна гарантувати, що закон, який грубо порушує права меншин, до тих пір не буде запроваджений у жодній формі, і протягом цього періоду проводити необхідні консультації з угорською меншиною і реалізувати те, що буде узгоджено на цих переговорах", - заявив Сіярто.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що Угорщина також потребує юридичної гарантії виконання своїх вимог, оскільки "незважаючи на усні обіцянки, постійно відбувається протилежне".

Сіярто також зазначив, що у його країни немає інших інструментів впливу на Україну, як блокувати її міжнародні, європейські та євроатлантичні спождівання і звернувся до європейських міністрів із проханням не залишатися осторонь, коли, на його думку, "Україна порушує міжнародне право".

"Той факт, що геополітично Україна займає важливу позицію, не означає, що вона може не дотримуватися міжнародного права і що вона не повинна захищати меншини, які проживають на її території", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, Сіярто заявив, що Угорщина стурбована наміром України розмістити батальйон у Берегові.

 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Посольство у Варшаві засуджує антиукраїнський мітинг у Польщі У польському Сеймі обговорять роль Росії у провокаціях в Україні та Польщі
Теги: Україна, Освіта
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top