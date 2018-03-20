Украина должна отложить введение закона об образовании до 2023, - МИД Венгрии

Венгрия снова начнет поддерживать Украину, если Киев гарантирует, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены изменения. Об этом говорится в недавнем письме к должностным лицам ЕС и генсеку НАТО от главы венгерского МИД Петера Сийярто, сообщила его пресс-служба.

"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, до тех пор не будет введен ни в какой форме, и в течение этого периода проводить необходимые консультации с венгерским меньшинством и реализовать то, что будет согласовано на этих переговорах", - заявил Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Венгрия также требует юридической гарантии исполнения своих требований, поскольку "несмотря на устные обещания, постоянно происходит обратное".

Сийярто также отметил, что у его страны нет других инструментов повлиять на Украину, как блокировать ее международные, европейские и евроатлантические устремления и обратился к европейским министрам с просьбой не оставаться в стороне, когда, по его мнению "Украина нарушает международное право".

"Тот факт, что Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она может не соблюдать международное право и что она не должна защищать меньшинства, проживающие на ее территории", - заявил глава МИД.

Напомним, Сийярто заявил, что Венгрия обеспокоена намерением Украины разместить батальон в Берегово.