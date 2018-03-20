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Угорщина проти наміру України розмістити батальйон у Берегові

НовиниПолітика    20.03.2018 - 00:12
Фото: Петер Сійярто (flickr.com/mfarussia)
Фото: Петер Сійярто (flickr.com/mfarussia)

Глава угорського МЗС назвав обурливими озвучені Міноборони причини передислокації військових на Закарпаття

Угорщина стурбована наміром України розмістити батальйон у Берегово. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє угорське видання Hirado.hu.

Він висловив стурбованість тим, що український батальйон чисельністю близько восьмисот осіб буде передислокований зі сходу в місто з самою великою угорською меншиною.

Він додав, що пояснення Міноборони України, що цей крок необхідний через загрозу територіальній цілісності України, ще більше непокоїть.

"Це означає, що вони вважають угорське національне співтовариство загрозою Києву, що обурливо, і саме тому Угорщина категорично проти цього", - сказав він.

Сиярто також зазначив, що Угорщина, поряд з Польщею та Словаччиною, є однією з країн ЄС, які постачають газ в Україну після суперечки між російським "Газпромом" та українським "Нафтогазом".

"Коли ми говоримо про солідарність, ці дії повинні бути взяті до уваги, а не тільки інші гарні заяви", - сказав міністр.

Зазначимо, раніше в Берегові розміщувався 315-й гвардійський механізований ордена Богдана Хмельницького полк, військову частину розформували у 2003 році.

9 лютого 2018 року на пленарному засіданні 30-ї сесії Міської ради Берегова обговорювалося розміщення одного з підрозділів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади на території міста.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що виступає за розширення присутності місії ОБСЄ на Закарпатті.

 

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Теги: Угорщина, Закарпаття, воинская часть
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