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Україна повинна навчитися стримувати вплив олігархів, - прем'єр Швеції

Новини » Політика     04.12.2019 - 15:09
Україна повинна навчитися стримувати вплив олігархів, - прем'єр Швеції
Фото: Стефан Левен (flickr.com/poroshenkopetro)

За його словами, для розбудови справжньої європейської країни Україна повинна працюватиме над боротьбою з корупцією

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що Україна повинна навчитися стримувати вплив олігархів. Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у президента Зеленського є всі шанси для того, щоб виправдати високі сподівання українського народу.

"Ми сподіваємось на зміцнення наших відносин, зокрема в сфері торгівлі та інвестицій. Зараз експорт України досяг рекордних рівнів, і за умови виконання положень угоди про асоціацію, потенціал інвестицій та відносин виглядає дуже перспективним. Але цей потенціал може бути реалізований за умови, якщо Україна працюватиме над боротьбою з корупцією та стримуванням впливу олігархів", - сказав Леван.

Також він додав, що всі ці речі необхідні для розбудови справжньої європейської країни.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Швеції Стефана Левена з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Швеції Стефана Левена з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 4 грудня 2019 р.

Нагадаємо, що сьогодні Левен знаходиться в Києві і зустрівся з Зеленським і планує зустрітися з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Крім того, він проведе зустрічі з представниками українського громадянського суспільства і випускниками Київської школи економіки.

Як повідомляє РБК-Україна, під час спільного брифінгу з Левеном, Зеленський назвав умови проведення місцевих виборів на Донбасі. Він зазначив, що тема місцевих виборів буде обговорюватися з Левеном, зокрема, у частині присутності іноземних спостерігачів.

Крім того, Зеленський розповів про очікування від нормандського саміту 9 грудня. Зеленський також хоче реалізації великого обміну полоненими і результату щодо виведення незаконних формувань з Донбасу.

Зеленський назвав умови проведення місцевих виборів на Донбасі Зеленський про нормандську зустріч: хочу дій з термінами
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