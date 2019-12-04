Украина должна научиться сдерживать влияние олигархов, - премьер Швеции

Фото: Стефан Левен (flickr.com/poroshenkopetro)

По его словам, для развития истинной европейской страны Украина должна работать над борьбой с коррупцией

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что Украина должна научиться сдерживать влияние олигархов. Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, у президента Зеленского есть все шансы для того, чтобы оправдать высокие ожидания украинского народа.

"Мы надеемся на укрепление наших отношений, в частности в сфере торговли и инвестиций. Сейчас экспорт Украины достиг рекордных уровней, и при условии выполнения положений соглашения об ассоциации, потенциал инвестиций и отношений выглядит очень перспективным. Но этот потенциал может быть реализован при условии, если Украина будет работать над борьбой с коррупцией и сдерживанием влияния олигархов", - сказал Леван.

Также он добавил, что все эти вещи необходимы для развития истинной европейской страны.

Напомним, что сегодня Левен находится в Киеве и встретился с Зеленским и планирует встретиться с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Кроме того, он проведет встречи с представителями украинского гражданского общества и выпускниками Киевской школы экономики.

Как сообщает РБК-Украина, во время совместного брифинга с Левеном, Зеленский назвал условия проведения местных выборов на Донбассе. Он отметил, что тема местных выборов будет обсуждаться с Левеном, в частности, в части присутствия иностранных наблюдателей.

Кроме того, Зеленский рассказал об ожиданиях от нормандского саммита 9 декабря. Зеленский также хочет реализации большого обмена пленными и результата по вывода незаконных формирований из Донбасса.