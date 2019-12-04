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Зеленський назвав умови проведення місцевих виборів на Донбасі

Новини » Політика     04.12.2019 - 12:49
Зеленський назвав умови проведення місцевих виборів на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Серед умов - представлення всіх партій

Президент України Володимир Зеленський назвав умови проведення місцевих виборів на Донбасі. Про це він заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

Він зазначив, що тема місцевих виборів буде обговорюватися з Левеном, зокрема, у частині присутності іноземних спостерігачів.

"Я впевнений, що ми будемо піднімати питання можливості місцевих виборів. Для нас важливо, щоб це відповідало законодавству України, щоб були представлені всі наші партії, щоб були іноземні спостерігачі, і щоб був безпековий доступ журналістів", - сказав Зеленський.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Швеції Стефана Левена з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Швеції Стефана Левена з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 4 грудня 2019 р.

Раніше Зеленський заявляв, що не згоден з пунктом мінських домовленостях щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. Він вважає, що оскільки вибори проходять за українським законодавством, український закон виключає присутність бойовиків.

РБК-Україна писало, що для тимчасово переміщених осіб можливо застосувати електронне або дистанційне голосування на виборах на Донбасі.

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