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Кулеба про компенсацію за "Північний потік-2": розглянемо, якщо запропонують

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Україна, Неділя 13 червня 2021 21:23
Кулеба про компенсацію за "Північний потік-2": розглянемо, якщо запропонують Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова обговорювати питання компенсацій за втрати від запуску російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, домогтися компенсацій Україні мають намір Сполучені Штати Америки.

Про це йдеться в інтерв'ю міністра виданню Welt.

"Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо. Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують", - заявив Кулеба

Водночас глава МЗС наголосив, що російський газопровід передусім становить загрозу безпеці України.

"А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на Сході України", - додав він.

Нагадаємо, в Україні порахували розмір збитків державному бюджету у разі, якщо Росія зупинить транзит газу через українську газотранспортну систему після запуску "Північного потоку-2". Щороку державний бюджет буде недоотримувати не менше 1,5 млрд доларів.

Як заявляв глава американського Держдепу Ентоні Блінкен, США та Німеччина обговорюють можливі компенсації Україні після запуску "Північного потоку-2".

Більше про те, яку небезпеку для України становить російський газопровід, читайте в матеріалі "Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна".

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