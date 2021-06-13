Кулеба про компенсацію за "Північний потік-2": розглянемо, якщо запропонують

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова обговорювати питання компенсацій за втрати від запуску російського газопроводу "Північний потік-2" . За його словами, домогтися компенсацій Україні мають намір Сполучені Штати Америки.

"Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо. Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують", - заявив Кулеба

Водночас глава МЗС наголосив, що російський газопровід передусім становить загрозу безпеці України.

"А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на Сході України", - додав він.