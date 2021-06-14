Зеленський хоче почути від Байдена чітке "так" або "ні" щодо ПДЧ в НАТО для України

Президент України Володимир Зеленський заявив 14 червня, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України. Він також нагадав про збереження військової загрози РФ для України.

Про це він сказав у спільному інтерв'ю Reuters , Associated Press і Agence France-Presse

Президент додав, що більшість російських військ, які були перевезені навесні в райони біля кордонів України, не були відведені.

Зеленський сказав, що Росія затягує процес щодо зустрічі між ним і президентом Володимиром Путіним без чітких причин.

Президент Володимир Зеленський в день саміту НАТО зазначив, що Україна зробила все для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що сьогодні на саміті НАТО не будуть оголошені терміни і дати вступу нових членів. Альянс виходить з того, що Україні і Грузії потрібно зосередитися на реформах і тоді питання приєднання вирішиться сам собою. А поки серед країн-учасниць немає єдиної позиції з приводу надання Україні ПДЧ.