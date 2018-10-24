Клімкін: Європі потрібна енергетична солідарність, щоб не залежати від РФ через "Північний потік-2"

Фото: Павло Клімкін (twitter.com/UKRinPL)

Клімкін сьогодні виступив на Варшавському форумі з безпеки

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Європі потрібна енергетична солідарність, щоб не залежати від Російської Федерації через "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України у Польщі в Twitter.

Клімкін сьогодні виступив на Варшавському форумі з безпеки. Зокрема, він заявив про необхідність сильної трансатлантичної солідарності, а також про важливість "проактивного підходу" для того, щоб впоратися з загрозами з боку РФ.

"Європі потрібна сильна енергетична солідарність і суворе застосування норм ЄС в енергетичній сфері, щоб не стати повністю залежною від Росії через "Північний потік-2" та всі його небезпечні наслідки", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами президента Польщі Анджея Дуди, газопровід "Північний потік-2" є політичним проектом, який представляє небезпеку для України і Словаччини. Він також зазначив, що Польща "докладе всі зусилля, щоб запобігти його запуску".

Крім того, повідомлялося, що в США вважають, що "Північний потік-2" підриває стабільність в Європі.