Україна і Чехія розширять військово-технічне співробітництво

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Сторони вже розпочали виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах

Україна і Чехія договорили про розширення військово-технічного співробітництва. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабишем, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Зеленський, Україна і Чехія почали виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах.

"Ми домовилися розширити двостороннє військово-технічне співробітництво, зокрема почали виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах. Спасибі уряду Чехії за зняття всіх бар'єрів у торгівлі з Україною військово-промисловою продукцією", - сказав президент України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія засуджує агресію Російської Федерації на Донбасі і анексію Криму. За словами Андрея Бабиша, Чехія буде продовжувати надавати гуманітарну допомогу Україні.

Також РБК-Україна писало, що Чехія сподівається на конкретні результати зустрічі нормандської. Як повідомив Бабиш, на даний момент немає іншого варіанту, ніж відновлення суверенітету України мирним шляхом.