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Україна і Чехія розширять військово-технічне співробітництво

Новини » Політика     19.11.2019 - 15:42
Україна і Чехія розширять військово-технічне співробітництво
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Сторони вже розпочали виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах

Україна і Чехія договорили про розширення військово-технічного співробітництва. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабишем, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Зеленський, Україна і Чехія почали виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах.

"Ми домовилися розширити двостороннє військово-технічне співробітництво, зокрема почали виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах. Спасибі уряду Чехії за зняття всіх бар'єрів у торгівлі з Україною військово-промисловою продукцією", - сказав президент України.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем'єр-міністра Чеської Республіки Андрія Бабіша з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем'єр-міністра Чеської Республіки Андрія Бабіша з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія засуджує агресію Російської Федерації на Донбасі і анексію Криму. За словами Андрея Бабиша, Чехія буде продовжувати надавати гуманітарну допомогу Україні.

Також РБК-Україна писало, що Чехія сподівається на конкретні результати зустрічі нормандської. Як повідомив Бабиш, на даний момент немає іншого варіанту, ніж відновлення суверенітету України мирним шляхом.

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