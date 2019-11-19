Україна і Чехія розширять військово-технічне співробітництво

Сторони вже розпочали виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах
Україна і Чехія договорили про розширення військово-технічного співробітництва. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабишем, передає кореспондент РБК-Україна.
Як повідомив Зеленський, Україна і Чехія почали виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах.
"Ми домовилися розширити двостороннє військово-технічне співробітництво, зокрема почали виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах. Спасибі уряду Чехії за зняття всіх бар'єрів у торгівлі з Україною військово-промисловою продукцією", - сказав президент України.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем'єр-міністра Чеської Республіки Андрія Бабіша з представниками ЗМІ.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем'єр-міністра Чеської Республіки Андрія Бабіша з представниками ЗМІ.Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 19 листопада 2019 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія засуджує агресію Російської Федерації на Донбасі і анексію Криму. За словами Андрея Бабиша, Чехія буде продовжувати надавати гуманітарну допомогу Україні.
Також РБК-Україна писало, що Чехія сподівається на конкретні результати зустрічі нормандської. Як повідомив Бабиш, на даний момент немає іншого варіанту, ніж відновлення суверенітету України мирним шляхом.